Липчане стали чаще терять сознание на улице

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-17T16:21:44+03:00

За день в обморок упали 9 человек, хотя обычно бывает не больше двух

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Сводка городских спасателей за прошедшие сутки, 16 октября, оказалась весьма нетипичной. В этот день в Липецке люди массово теряли сознание. По данным городского управления по делам ГО и ЧС Липецка, за один день в городе «скорую» вызывали 75 раз, что вполне в пределах нормы. Но из них было 9 случаев, когда люди падали в обморок на улицах, на работе или в торговых центрах. Обычно такие вызовов бывает не больше двух в день.

Как сообщили в пресс-службе управления, это может быть связано в резкими колебаниями погоды. На сердечные приступы через систему «112» в тот же день медики выезжали 10 раз.

Также в городе не перестают сбивать пешеходов на «зебрах». В среду было два таких случая – 35-летнего мужчину сбили на улице Студеновская и 19-летнюю девушку – на Баумана. Вскрывать захлопнувшиеся двери спасатели выезжали 4 раза, 2 из них – вместе с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU