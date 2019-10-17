Под Липецком в реке нашли утонувшего рыбака

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-17T16:37:34+03:00

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Трагедия случилась в Добринском районе Липецкой области. Там в селе Дурово в этот четверг, 17 октября, нашли тело утонувшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, погибшего достали в полдень из реки Матренки сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах. По данным спасателей, мужчина ловил рыбу в том районе.

Сейчас по факту гибели человека проходит проверка. В подробностях инцидента разбираются правоохранительные органы, которым предстоит установить личность погибшего, выяснить как он оказался в воде и точную причину смерти.

Спасатели просят липчан быть осторожней на воде, а в случае происшествия, сразу звонить на единый номер службы спасения «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU