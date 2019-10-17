В Липецке появится памятник «Весна Победы»

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-17T17:27:38+03:00

В мэрии решают, как он будет выглядеть и где стоять

Изменить размер текста: A A

В Липецке появится еще один памятник в честь победы в Великой Отечественной войне. Композицию «Весна Победы» планируют поставить к 75-летню праздника. Как будет выглядеть памятник, обсудили на градостроительном совете в мэрии. Скульпторы представили два варианта.

Первая скульптура – семья молодого солдата, который только вернулся с войны. Он вместе с женой и двумя детьми стоят на пригорке и смотрят в даль с надеждой, что война больше не вернется. Автор работы, Алексей Сулин, уверен, что скульптуру можно поставить в сквере на пересечении проспекта Победы и 60 лет СССР.

Второй вариант памятника "Весна Победы"Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Второй вариант выполнен в виде белой часовни с золотым куполом и колоколом, которая олицетворяет радость от окончания войны и скорбь по погибшим. По замыслу скульптора Владимира Дмитриева, часовню можно поставить на кольце перекрестка улицы Водопьянова и проспекта Победы.

Чиновники предложили поставить скульптуру на народные средства, как стелу Победы на площади. Мэр города Евгения Уваркина сказала, что нужно продумать все варианты и обсудить еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU