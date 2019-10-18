Под Липецком женщина на «Матизе» сбила пенсионера на велосипеде

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-18T09:34:39+03:00

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По данным регионального ГИБДД, за прошедшие сутки, 17 октября, на дорогах Липецкой области произошло одно ДТП с пострадавшим. Эта авария случилась в Усмани на улице Ленина. Там 35-летняя женщина за рулем «Дэу-Матиз» сбила 81-летнего мужчину на велосипеде.

К счастью, обошлось без тяжелых последствий – пожилому велосипедисту оказали помощь и отпустили. По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. По той же причине в Липецкой области происходит каждая пятая авария, нередко такие ДТП приводят к тяжелым последствиям.

ДТП без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства, зарегистрировали 23. За те же сутки на дорогах выявили 1058 нарушений ПДД. Из них 720 превышений скорости, 2 случая пьяной езды и 77 не пристегнутых ремня безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU