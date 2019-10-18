Аферистка из Воронежа обманула доверчивого липецкого подростка

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-18T11:13:47+03:00

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В Липецке жертвой миловидной мошенницы стал 17-летний парень. В полицию заявила 38-летняя мама подростка, которого оставили без ноутбука. Как выяснилось, парень разместил в Сети объявление о продаже ноутбука и вскоре ему позвонила некая девушка. Вскоре барышня приехала к парню домой, чтобы забрать технику. Но наличных у нее не оказалось и та предложила перевести деньги через мобильный банк.

Аферистка сделала вид, что перевела на счет нужную сумму, забрала ноутбук и ушла. Мама с сыном поняли, что их обманули, когда проверили счет – денег там не оказалось. В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК и вычислили аферистку. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемая – 23-летняя жительница Воронежа. Сейчас ушлая барышня находится в изоляторе в Воронеже, где также провернула аналогичную аферу.

ИСТОЧНИК KP.RU