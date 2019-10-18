2019-10-18T11:13:47+03:00
Происшествия

Аферистка из Воронежа обманула доверчивого липецкого подростка

Еще одну аферу девушка провернула в Воронеже
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мошенница находила жертв по объявлениямМошенница находила жертв по объявлениямФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке жертвой миловидной мошенницы стал 17-летний парень. В полицию заявила 38-летняя мама подростка, которого оставили без ноутбука. Как выяснилось, парень разместил в Сети объявление о продаже ноутбука и вскоре ему позвонила некая девушка. Вскоре барышня приехала к парню домой, чтобы забрать технику. Но наличных у нее не оказалось и та предложила перевести деньги через мобильный банк.

Аферистка сделала вид, что перевела на счет нужную сумму, забрала ноутбук и ушла. Мама с сыном поняли, что их обманули, когда проверили счет – денег там не оказалось. В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК и вычислили аферистку. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемая – 23-летняя жительница Воронежа. Сейчас ушлая барышня находится в изоляторе в Воронеже, где также провернула аналогичную аферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расчленивший липецкую семью мигрант получил 18 лет строгого режима
В автобусах Липецка ловят зайцев, которые пользуются чужими льготными картами
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
В Липецкой области опасно увеличилось количество крыс и мышей
Под Липецком женщина на «Матизе» сбила пенсионера на велосипеде
В Липецке появится памятник «Весна Победы»
Под Липецком в реке нашли утонувшего рыбака
Липчане стали чаще терять сознание на улице
На НЛМК прошли соревнования по дартсу и баскетболу
В Липецке из-за мельницы в магазине вибрирует 9-этажный дом
Прожиточный минимум в Липецкой области сократился на 327 рублей
Игорь Артамонов: «Липецк превращается в спортивный город»
Звезды 80-90-х выступят в Липецке на концерте «Дискотека союз»
В центре Липецка поймали и сняли на видео извращенца