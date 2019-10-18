С начала года липчане сдали в утиль 157 кг ламп с ртутью

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-18T14:10:30+03:00

Со складов ГО и ЧС вывезли ртуть Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

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В Липецке со склада городского управления по делам ГО и ЧС вывезли 157.6 кг ртутно-кварцевых ламп. Все лампы с ртутью сдали на утилизацию жители города, также липчане отдали 150 разбитых градусников.

Как пояснили в пресс-службе управления, лампы и градусники принимали весь год в специально оборудованном помещении. Как известно содержащие ртуть отходы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры – это может нанести серьезный вред экологии и здоровью людей. Люминисцентные лампы, старые градусники и другие элементы должны принимать от жильцов управляющие компании.

А организации сдают ртутьсодержащие элементы спасателям. Утилизация таких элементов – это ежегодная процедура, которую выполняют спасатели по городской программе «Охрана окружающей среды».

ИСТОЧНИК KP.RU