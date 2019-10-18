2019-10-18T14:55:17+03:00
Общество

В Липецке 4 проекта для людей с ОВЗ борются за президентские полмиллиона рублей

Конкурс проектов организовал «Технопарк-Липецк»
Лия МУРАДЬЯН
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Проекты для людей с ОВЗПроекты для людей с ОВЗФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В регионах России проходят конкурсный отбор проекты, нацеленные на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Авторов лучших проектов пригласят в Москву на Хакатон «Технологии возможностей», чтобы сделать прототипы и получить финансирование.

В отборе участвует и Липецк, экспертам представили 4 проекта, два из которых разработали резиденты «Технопарка». Среди проектов специальная перчатка, которая поможет улучшить координацию движений при треморе рук. Еще один проект – единый платежный сервис онлайн, через который можно быстро платить за ЖКХ, садики, мобильную связь, интернет и другие услуги. Третий проект – это музей кукол и магазин сувениров, который даст рабочие места людям с ограниченными возможностями. И последний проект резидентов «Технопарка» – игра «Дактиль». Это азбука для слабослышащих детей, которая поможет им пополнить им словарный запас. Ее разработали инвалиды по слуху.

Как сообщили в городском департаменте экономического развития, конкурс проектов проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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