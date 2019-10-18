2019-10-18T15:57:04+03:00
Происшествия

Липчане стали чаще брать взятки, но реже воровать, грабить и насиловать

Полиция представила данные по оперативной обстановке в регионе за 9 месяцев
Лия МУРАДЬЯН
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Оперативная обстановка в Липецкой областиОперативная обстановка в Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В УМВД по Липецкой области представили данные по обстановке в регионе за 9 месяцев этого года. В целом в регионе произошло 8926 преступлений, это на 3.3% ниже, чем было в прошлом году. 2036 из них – тяжкие и особо тяжкие. Липчане стали реже избивать другу друга, меньше воровать, совершать разбойные нападения, грабить и насиловать. На 14.3% снизились преступления с летальным исходом и на 24.8% сократилось число погибших от преступлений. На 11.6% сократились групповые преступления. Также снизилась на 25.7% подростковая преступность.

Вместе с тем в регионе раскрыли 5437 преступлений, поймали 4848 злодеев, 3316 из которых уже осудили. Также в регионе стопроцентная раскрываемость тяжких побоев, изнасилований и разбоев с проникновением. Из преступлений прошлых лет раскрыли 221, 51 из них – тяжкие и особо тяжкие. По ОПГ с начала года поймали 44 участников банд.

По наркотикам раскрыли 843 преступления, 200 из которых в крупном и особо крупном размере, 520 – продажа наркотиков. Из оборота изъяли 31.5 килограмма запрещенных веществ.

Экономических преступлений и махинаций с налогами раскрыли 222, ущерб от которых составил 428 057,7 тыс. рублей. В этой же сфере выявили 155 мошенничеств, 48 случаев присвоения и растраты. А вот по взяткам статистика ухудшилась – зафиксировали 28 фактов взяточничества, что на 33.3% больше, чем в прошлом году. Всего выявили 135 коррупционных преступления.

По административным нарушениям выписали 38 049 штрафов на 13 млн 427 тыс. рублей, 75% из которых уже взыскали.

На дорогах региона снизилось количество ДТП, смертность в авариях и число пострадавших. Всего зарегистрировали 1140 аварий, в которых погибли 124 человека и 1441 пострадали. Из них только 7.7% аварий произошли по вине пешеходов. С 268 до 175 сократилось число пьяных ДТП. На дорогах 312.5 тысяч нарушителей ПДД оштрафовали более чем на 228 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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