2019-10-18T16:46:11+03:00
Общество

В реку Воронеж в Липецке выпускают 5.4 тонны мальков толстолобика

Экологическая реабилитация реки продолжается
Лия МУРАДЬЯН
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Мальков выпустили в реку ВоронежМальков выпустили в реку ВоронежФото: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
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В эту пятницу, 18 октября, в Липецке в рамках экологической реабилитации реки Воронеж выпустили в воду мальков белого толстолобика. Часть мальков выпустили в районе Силикатных озер, а за весь период экологической реабилитации в Воронеж запустят 5.4 тонн рыбы. Белые толстолобики отличаются тем, что собирают мелкие водоросли, благодаря чему вода становится чище.

Всего а время реабилитации экологи привели в порядок 25 километров реки и вычистили 1 млн и 300 тыс кубометров ила. По завершению всех работ улучшится пропускная способность реки и поднимется выше Зеленый остров.

Сейчас экологи расчищают реку Ягодная ряса, чистят пруды и приводят в порядок дамбы, плотины, водохранилища и другие сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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