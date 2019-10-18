В реку Воронеж в Липецке выпускают 5.4 тонны мальков толстолобика
В эту пятницу, 18 октября, в Липецке в рамках экологической реабилитации реки Воронеж выпустили в воду мальков белого толстолобика. Часть мальков выпустили в районе Силикатных озер, а за весь период экологической реабилитации в Воронеж запустят 5.4 тонн рыбы. Белые толстолобики отличаются тем, что собирают мелкие водоросли, благодаря чему вода становится чище.
Всего а время реабилитации экологи привели в порядок 25 километров реки и вычистили 1 млн и 300 тыс кубометров ила. По завершению всех работ улучшится пропускная способность реки и поднимется выше Зеленый остров.
Сейчас экологи расчищают реку Ягодная ряса, чистят пруды и приводят в порядок дамбы, плотины, водохранилища и другие сооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU