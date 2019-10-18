2019-10-18T17:58:42+03:00
Общество

Липецкие экологи предупреждают предприятия о неблагоприятных метеоусловиях

На заводах вводится режим работы №1
Лия МУРАДЬЯН
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Заводам нужно снизить выбросыЗаводам нужно снизить выбросыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие экологи предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), которые ожидаются в регионе в ближайшие сутки. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НМУ I степени опасности ожидаются с этого вечера, 18 октября с 21.00 до 9 утра 19 октября.

В таких условиях при безветренной погоде вредные выбросы плохо рассеиваются в атмосфере и могут оседать на населенные пункты. Поэтому, в этот период все производственные предприятия в Липецкой области с низкими источниками выбросов должны перейти на режим работы №1, при котором снижаются вредные выбросы от производства.

Кстати, за минувшие сутки превышений предельной концентрации вредных веществ в атмосфере Липецке не отметили ни на одном из пунктов наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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