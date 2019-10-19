2019-10-19T20:08:19+03:00
Происшествия

В Липецке подрались водители и пассажиры двух автобусов

Свидетели странного конфликта сняли происходящее на камеру [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Драка в автобусе в ЛипецкеДрака в автобусе в ЛипецкеФото: Кадр видео
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В Липецке пассажиры двух автобусов №27 и №352 стали свидетелями странного конфликта. Все произошло на общественной остановке в районе школы №25. Как рассказали «КП-Липецк» очевидцы скандала, на останове женщина-водитель автобуса №27 пошла выяснять отношения с водителем автобуса №352.

Драка в автобусе в Липецке .Женщина-водитель бросила пассажиров и пошла бить водителя другого автобуса

Дама бросила пассажиров, зашла в другой транспорт, ударила водителя и собиралась выйти. Но раздосадованный водитель заблокировал двери, не выпуская коллегу. Вместе с ней также не могли выйти и пассажиры другого автобуса. Затем шофер все же открыл двери и пошел в салон разбираться с дамой. Но за женщину заступились пассажиры его же автобуса и завязалась нешуточная драка.

Драка водителя с пассажирами автобуса в Липецке .

Судя по возгласам очевидцев, кому-то даже разбили нос. Чем все закончилось, неизвестно. Пассажиры не стали досматривать «шоу», пересели в другой автобус и разъехались по своим делам. Из-за чего начался конфликт между водителями, тоже никто не понял. Предположительно, водитель автобуса №352 подрезал женщине на 27-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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