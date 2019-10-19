Пенсионер из Липецка попал в аварию под Волгоградом

19 Окт. 20:51 2019-10-19T20:51:43+03:00

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Серьезная авария с участием липчанина произошла 17 октября в Михайловском районе Волгоградской области. Там столкнулись «ВАЗ-2104» и «Сузуки СХ4». Как сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области, за рулем «четверки» был 66-летний житель Липецка.

Пенсионер ехал по трассе Р-22 «Каспий» в торону Волгограда, поворачивая, он не уступило дорогу и влетел в иномарку, за рулем которой был 29-летний мужчина. Удар был такой силы, что «ВАЗ» мгновенно превратился в груду метала – у отечественного универсала оторвало всю переднюю часть вместе с двигателем.

Судя по кадрам, липецкий водитель вез на машине картошку. На помощь прибыли скорая и спасатели. Несмотря на чудовищный удар, водитель «четверки» выжил. Его с различными травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU