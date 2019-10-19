2019-10-19T20:51:43+03:00
Происшествия

Пенсионер из Липецка попал в аварию под Волгоградом

Водитель не уступил дорогу во время поворота
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Водитель ВАЗа выжилВодитель ВАЗа выжилФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Серьезная авария с участием липчанина произошла 17 октября в Михайловском районе Волгоградской области. Там столкнулись «ВАЗ-2104» и «Сузуки СХ4». Как сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области, за рулем «четверки» был 66-летний житель Липецка.

Пенсионер ехал по трассе Р-22 «Каспий» в торону Волгограда, поворачивая, он не уступило дорогу и влетел в иномарку, за рулем которой был 29-летний мужчина. Удар был такой силы, что «ВАЗ» мгновенно превратился в груду метала – у отечественного универсала оторвало всю переднюю часть вместе с двигателем.

Судя по кадрам, липецкий водитель вез на машине картошку. На помощь прибыли скорая и спасатели. Несмотря на чудовищный удар, водитель «четверки» выжил. Его с различными травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке подрались водители и пассажиры двух автобусов
Липецкие экологи предупреждают предприятия о неблагоприятных метеоусловиях
В реку Воронеж в Липецке выпускают 5.4 тонны мальков толстолобика
Липчане стали чаще брать взятки, но реже воровать, грабить и насиловать
В Липецке 4 проекта для людей с ОВЗ борются за президентские полмиллиона рублей
С начала года липчане сдали в утиль 157 кг ламп с ртутью
Расчленивший липецкую семью мигрант получил 18 лет строгого режима
В автобусах Липецка ловят зайцев, которые пользуются чужими льготными картами
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Аферистка из Воронежа обманула доверчивого липецкого подростка
В Липецкой области опасно увеличилось количество крыс и мышей
Под Липецком женщина на «Матизе» сбила пенсионера на велосипеде
В Липецке появится памятник «Весна Победы»
Под Липецком в реке нашли утонувшего рыбака
Липчане стали чаще терять сознание на улице
На НЛМК прошли соревнования по дартсу и баскетболу
В Липецке из-за мельницы в магазине вибрирует 9-этажный дом
Прожиточный минимум в Липецкой области сократился на 327 рублей
Игорь Артамонов: «Липецк превращается в спортивный город»
Звезды 80-90-х выступят в Липецке на концерте «Дискотека союз»
В центре Липецка поймали и сняли на видео извращенца