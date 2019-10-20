Комнатное растение: у жителя Липецкой области в доме нашли 20 горшков с коноплей
Сотрудники наркоконтроля в рамках оперативно-профилактической операции «Мак–2019» задержали жителя Добровского района. В подвале своего дома мужчина создал целую лабораторию для выращивания конопли. Обклеил стены помещения светоотражающей пленкой, установил вытяжку и круглосуточное искусственное освещение.
Во время обыска оперативники нашли 20 кустов конопли, высаженных в горшки для комнатных растений, и 170 граммов готового наркотика. Рядом с домом полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Там были канистры и бутылки с кислотой, которые использовались для изготовления психотропного вещества. Мужчина сбывал наркотики на территории Липецка.
Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемого задержали во время доставки запрещенных веществ. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков) и по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование). Максимальный срок лишения свободы по данным статьям - 20 лет.
У жителя Липецкой области в доме нашли 20 горшков с коноплей.
ИСТОЧНИК KP.RU