Под Липецком нарушитель пытался уйти от экипажа ДПС

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-21T09:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области очевидцы сняли на камеру полицейскую погоню за нарушителем. Все происходило на трассе в Ельце, где нарушитель пытался уйти от сотрудников ДПС. На записи видно, как автоинспекторы на служебной «Ниве-Шевроле» преследуют серебристую тонированную «Ладу-Приору».

ДПС догоняет Приору в Ельце.

На полицейской машине работают проблесковые маячки и звучит спецсигнал, но нарушитель не реагирует на сирену и несется по трассе дальше. Патрульный автомобиль держится в паре метров от преследуемой машины. Что произошло и удалось ли в в итоге полиции догнать нарушителя, пока неизвестно.

Отметим, что по закону если нарушитель неоднократно игнорирует требование об остановке, пытается скрыть и создает угрозу участникам движения на дороге, то полиция вправе применить табельное оружие и открыть огонь по колесам.

ИСТОЧНИК KP.RU