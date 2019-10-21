2019-10-21T09:47:32+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяный фермер угнал «девятку»

За сутки в регионе раскрыли кражи и мошенничества
Лия МУРАДЬЯН
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Под Липецком поймали пьяного угонщикаПод Липецком поймали пьяного угонщикаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли угон автомобиля. Все случилось в селе Ожога, в полицию заявил 54-летний мужчина. Он рассказал, что его автомобиль «ВАЗ-21093» угнали от дома по улице Солнечной 19 октября.

Машину через некоторое время нашли брошенной в деревне Ивановка на Центральной улице. Вскоре местный участковый и сотрудники ДПС поймали и самого угонщика. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 57-летний работник сельхозпредприятия Воловского района. На момент задержания мужчина был пьян.

Также за минувший сутки в Липецке раскрыли два ранее совершенных мошенничества. Жертвами разных аферистов стали 34-летний мужчина и 43-летняя женщина. В обоих случаях под подозрение попали несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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