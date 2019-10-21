Последствия серьезной аварии под Липецком попали на видео

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-21T10:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла минувшим вечером, 20 октября, на трассе Липецк – Грязи в Грязинском районе Липецкой области. Там у остановки «Йокохама» столкнулись «Форд-Фокус» и «Хонда».

ДТП на Грязинской трассе.vk.com/myregion48

Удар был такой силы, что автомобили раскидало по разным сторонам дороги. У «Форда» вырвало правое колесо вместе с деталями подвески, на второй иномарке оказался вдребезги разбит весь перед, включая лобовое стекло.

На месте работали спасатели и «Скорая помощь». Сколько человек пострадали в аварии и кто виноват, пока неизвестно. Судя по характеру повреждений на автомобилях, удар «Хонды» пришелся в правый бок «Форда». В подробностях и причинах ДТП разбирались работавшие на месте сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU