Криминальная парочка обворовала магазин в Липецке

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-21T10:28:26+03:00

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В Липецке раскрыли кражу из магазина, которая произошла еще в мае этого года. 19 мая в полицию поступило заявление от руководства торговой точки на улице Липецкой. Сотрудники рассказали, что кто-то вынес товар из торгового зала магазина.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Потребовалось почти полгода, чтобы вычислить воришек, но в итоге их все же нашли и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, оперуполномоченные уголовного розыска задержали 26-летнего парня и 21-летнюю девушку. Известно, что оба живут в Липецке и нигде не работают. По части 2 статьи 158 УК обоим участникам преступления максимум грозит по 5 лет тюрьмы.

Еще одну воровку задержали в Липецке в субботу, 19 октября. 41-летняя жительница Грязей, гуляя по Центральному рынку в Липецке, вытащила кошелек из сумки у 76-летней пенсионерки. В кошельке было 1400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU