Под Липецком из-за антисанитарии хотят закрыть кафе и киоск с шаурмой

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-21T12:49:59+03:00

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В Липецкой области закрыли придорожное кафе и киоск быстрого питания. По данным прокуратуры региона, нарушения нашли в кафе «Азербайджан» и киоске «SHAWERMA» в Ельце.

В частности, в кафе не следили за температурой хранения продуктов, мясо в блюдах было без ветеринарного свидетельства и посуда на кухне была в ненадлежащем виде. А в киоске с шаурмой работал повар без медицинской книжке, также в помещении не было воды, киоск не убирали и не меняли жиры. Также нигде не было информации для потребителей – название организации, режим работы и юридический адрес.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, всего по результатам проверки возбудили 4 административных дела о санитарных нарушениях. Материалы передали в Роспотребнадзор.

Предпринимателю грозит штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU