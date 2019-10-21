Липецкая область не в лидерах рейтинга по доступности газа для населения

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-21T14:07:39+03:00

В Липецке менее доступный газ, чем в среднем по стране Фото: Архив КП

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Эксперты сравнили цены на газ и уровень зарплат в регионах России, на основании этих данных составили рейтинг регионов по доступности сетевого газа. В рейтинге «РИА Новости» всего 73 региона и Липецкая область оказалась на 30 месте.

По данным исследования на II полугодие 2019 года кубометр газа для потребителей в Липецкой области стоит 6.06 рублей. По отношению к средней зарплате всего липчанам в месяц доступно 4813.4 кубометра газа. При этом средний показатель доступности газа по стране – 6326.1 кубический метр. Белгородская область – 37 место, доступно 4564.8 кубов, Тамбов на 56 месте, соседняя Воронежская область на 57 месте, там газ стоит 7.40 рублей, жителям доступно – 3825.4 куба.

Самый доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе, где населению доступно 20093.0 кубов, стоимость газа – 4.27 рубля, что вдвое ниже Воронежской области. Меньше всего газа могут позволить себе жители Саратовской области – 2604.2 куба, при этом самый дорогой газ в Иркутской области – 13.56 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU