В Липецке энергетики опиливают деревья под проводами

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-21T17:27:05+03:00

Начинают с отдаленных районов, куда зимой будет не добраться

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В Липецке специалисты ЛГЭКа проводят осеннюю опиловку деревьев, которые растут в охранных зоне высоковольтных линий электропередач. Это делается ежегодно, чтобы ветки не попадали на провода. В этот понедельник, 21 октября, опиловка проходит в районе Опытной станции.

Как пояснили в пресс-службе компании, в первую очередь санитарную очистку проводят в отдаленных районах и нежилых зонах, куда во время дождей и снегопадов добраться будет весьма проблематично, поскольку там нет асфальтированной дороги.

Энергетики также отметили, что во время опиловки веток высоковольтные линии не обесточивают, то есть санитарная очистка коммунальных служб никак не сказывается на подаче электричества населению.

ИСТОЧНИК KP.RU