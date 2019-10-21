2019-10-21T17:45:08+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина упал с высоты на козырек подъезда

ЧП случилось в Елецком микрорайоне города
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина выпал из окна в ЛипецкеМужчина выпал из окна в ЛипецкеФото: vk.com
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Трагический несчастный случай произошел в этот понедельник, 21 октября,в Елецком микрорайоне Липецка. Там в доме №3 на улице Артемова упал с высоты мужчина. Мужчина приземлился на козырек второго подъезда.

Как сообщают очевидцы происшествия, человек остался жив, но самостоятельно подняться не мог. На место вызвали «скорую помощь» и спасателей, чтобы снять пострадавшего с крыши подъезда.

– Я на улицу вышла, и сразу услышала крик страшный, и грохот сильный, – рассказала в соцсети одна из жительниц дома. – Он весь переломался.

Мужчину с многочисленными травмами и переломами в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. С какого точно этажа выпал человек, жильцы заметить не успели, одни говорят с пятого, другие – с 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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