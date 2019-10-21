В Липецке пенсионер внезапно умер на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-21T18:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай с пешеходом произошел на улице Фрунзе в Липецке. Там прямо на пешеходном переходе скончался пожилой мужчина. Однако на этот раз пешехода никто не сбивал. Все произошло мгновенно. По словам очевидцев, человек собрался переходить дорогу, сделал пару шагов по «зебре», как вдруг внезапно ему стало плохо и он сразу упал на дорогу. На место вызвали «скорую».

Человек упал и умер на дороге в Липецке .

Также на адрес оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые перегородили проезжую часть. К несчастью, к моменту прибытия медиков пешеход уже не дышал. Им осталось только констатировать смерть. Предварительно, пожилому мужчине стало плохо с сердцем. По факту гибели человека на улице проходит проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU