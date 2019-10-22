2019-10-22T08:32:49+03:00
Происшествия

В Липецке камера сняла ночной дрифт «Мерседеса» с опрокидыванием

Иномарка вылетела на тротуар, задела пешехода и перевернулась на улице Неделина [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла минувшим вечером, 21 октября, на улице Неделина в Липецке. Там на спуске не справился с управлением водитель внедорожника «Мерседес». Машину занесло на перекрестке, затем иномарка залетела на бордюр, пробила забор и перевернулась на газоне. ДТП запечатлела камера уличного наблюдения.

ДТП на ул Неделина.

На записи видно, как черный внедорожник стремительно приближается к перекрестку, в этот момент слева со дворов начинают выезжать машины. Водитель «Мерседеса», уворачиваясь, совершает резкий маневр и машина уходит в занос. На пешеходном переходе иномарку разворачивает и она вылетает на тротуар, где задевает пешехода. Вскоре тот стает, отряхивается и идет дальше.

Благо обошлось без тяжелых травм. По словам очевидцев, в машине находились несколько человек. Никто, включая пешехода, не пострадал. На месте работали спасатели и автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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