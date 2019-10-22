Липчанин с приятелем-уголовником убил спящую семью в Ростовской области

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-22T08:52:32+03:00

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Житель Липецкой области оказался замешан в кровавом убийстве в Ростовской области. Все произошло рано утром 19 октября в поселке Глубокий Каменского района. Двое мужчин проникли в частный дом на улице Красной, в одной из комнат они наткнулись на спящую 59-летнюю женщину, которую несколько раз ударили ножом. В другой комнате находился 39-летний мужчина, его также убили, нанеся четыре ножевых ранения.

Услышав крики, соседи вызвали полицию, но негодяи успели скрыться. Вскоре их задержали. Как сообщает портал «Понорама», один из нападавших 21-летний уроженец Липецкой области. Его приятель – 40-летний местный уголовник, судимый за убийства и кражи.

Уголовное дело возбудили по 105 статье УК – «убийство двух и более лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU