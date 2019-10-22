2019-10-22T09:41:30+03:00
Происшествия

Рабочий вынес золото и телефон из квартиры липчанки

За день в регионе раскрыли три квартирные кражи
Лия МУРАДЬЯН
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Три квартирные кражи раскрыли в областиТри квартирные кражи раскрыли в областиФото: Лия МУРАДЬЯН
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За минувшие сутки, 21 октября, в Липецкой области раскрыли три квартирные кражи, две из которых – в областном центре. Так 18 октября в полицию поступило заявление от 46-летней женщины, у нее из квартиры дома на улице Гагарина украли золотые украшения и сотовый телефон. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, одним из участников преступления оказался 32-летний рабочий некоего ПАО.

21 октября о краже заявил 42-летний владелец квартиры на улице Космонавтов. Мужчина заметил пропажу быстро и пояснил, что телефон украли днем с 13 до 14.00. 31-летнего безработного воришку задержали сотрудники уголовного розыска по «горячим следам».

В тот же день в Данкове в полицию пришла 55-летняя пенсионерка, которую обокрали еще 13 июня, но заметила она это только спустя 5 месяцев. У женщины украли карту, с которой сняли 10 700 рублей. Воровкой оказалась 41-летняя жительница того же города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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