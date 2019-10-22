В ДТП с «Ауди» и «ВАЗом» под Липецком пострадали 4 человека, включая ребенка

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-22T09:58:03+03:00

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Авария с участием четырех автомобилей произошла в понедельник утром, 21 октября, в Усмани. Там на улице Ленина 40-летний водитель «Форда» не рассчитал дистанцию и въехал сзади в «Шевроле» с 42-летней женщиной за рулем. От удара иномарка влетела в еще две машины «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2112». В ДТП пострадала женщина на «Шевроле», ей оказали помощь и отпустили.

В тоже утро в Липецке на улице Минской столкнулись «Форд» и «Рено». Пострадал 42-летний водитель второй иномарки, мужчину увезли в больницу. Причина ДТП так же, что и в первом случае – не соответствие скорости условиям на дороге.

Еще 4 человека пострадали в ДТП в Ельце, где на улице Яна Фабрициуса столкнулись «ВАЗ-2109» с 38-летним водителем и «Ауди», за рулем которой был 23-летний парень. В этой аварии травмы получили водитель и двухлетний ребенок в «девятке», а также водитель и 43-летняя пассажирка иномарки. Им оказали помощь и отпустили, до больницы дело не дошло. Причина аварии — нарушение очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU