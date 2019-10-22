В детском магазине Липецка специалисты забраковали обувь и игрушки

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-22T11:40:16+03:00

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На днях сотрудники регионального управления Роспотребнадзора посетили один из детских магазинов Липецка. По данным пресс-службы ведомства, в ходе плановой проверки специалисты выявили многочисленные нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Так, информация на маркировочных ярлыках обуви оказалась неполной – отсутствовали наименование и место нахождения изготовителя, импортера, дистрибьютора, дата изготовления, единый знак обращения на рынке. На маркировочных ярлыках игрушек специалисты не нашли информации о дате изготовления, наименовании, местонахождении уполномоченного изготовителем лица, импортера, что нарушает требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».

Владельца магазина привлекли к административной ответственности за данные нарушения. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что на упаковке обуви, товарном ярлыке или на самой обуви должны быть нанесены средства идентификации.

ИСТОЧНИК KP.RU