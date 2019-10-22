Под Липецком пропала 35-летняя женщина с белым рюкзаком

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-22T12:43:33+03:00

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В Липецкой области ищут 35-летнюю женщину. В селе Конь-Колодезь Хлевенского района пропала Гриценко (Архипова) Ольга Леонидовна. Как сообщили в Поисковом отряде «Лиза Алерт», информации о ее местонахождении нет с 20 октября.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза карие.

Была одета: пальто темно-зеленого цвета с капюшоном, джинсы темного цвета, черные кроссовки на белой подошве.

С собой: белый рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел Ольгу Гриценко (Архипову) или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU