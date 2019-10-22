Под Липецком украли ограду с кладбища и сдали в металлолом

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-22T13:27:40+03:00

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В Усманском районе Липецкой области металлоломщмики дошли до того, что не постеснялись украсть ограду с кладбища. Ограждение пропало с территории Усманского кладбища в период с 3 по 17 октября в селе Никольское.

В ходе расследования выяснилось, что всего с территории кладбища пропали 50 метров железной ограды. Предполагаемого воришку вскоре вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался местный безработный 29-леитний житель. У мужчины уже есть судимость за кражу.

Вор уже во всем сознался, он рассказал, что снял ограду и сдал ее в пункт приема металлолома. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 УК – кража. Максимум, что грозит металлоломщику – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU