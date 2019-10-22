2019-10-22T13:59:15+03:00
Общество

Барабанщик на дискотеке с детьми в Липецке покорил кавер-версией «Прекрасного далека» Интернет

Экспрессивный музыкант жонглирует палочками, поет и заряжает публику своей энергией [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Барабанщик на дискотеке с детьми в Липецке покорил кавер-версией «Прекрасного далека» ИнтернетБарабанщик на дискотеке с детьми в Липецке покорил кавер-версией «Прекрасного далека» ИнтернетФото: принтскрин видео.
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На улицах Липецка вновь стало громко и весело. Барабанщик Дмитрий Хмыз вернулся в областной центр и продолжает радовать местных жителей своим творчеством. Сколько экспрессии, драйва, огня! Музыкант играет в парке Победы и у Комсомольского пруда.

На днях липчане сняли на видео, как Дмитрий выбивает ритм под рок-версию песни «Прекрасное далеко». Барабанщик просто в эйфории. Играя, он жонглирует палочками, поет, трясет головой. Вокруг него собрались удивленные дети. Кто-то стоял, буквально, разинув рот. Другие прыгали и танцевали. Кстати, этот ролик уже покорил интернет-пользователей. Видео появилось в некоторых крупных сообществах Вконтакте.

Барабанщик на дискотеке с детьми в Липецке покорил кавер-версией Прекрасного далека Интернет.

Почти каждое выступления музыканта сопровождается аншлагом. Кстати, Дмитрий играет не только в Липецке. Этим летом он покорял туристов в Анапе, заезжал в Краснодар, выступал в Воронеже. Судя по комментариям в соцсетях, публика от него без ума.

Экспрессивный барабанщик покорил липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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