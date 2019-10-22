2019-10-22T14:16:34+03:00
Происшествия

Чиновника под Липецком приговорили к условному сроку за мошенничество и растрату

Госслужащий привозил липовые чеки с командировок и списывал имущество в свою пользу
Лия МУРАДЬЯН
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Чиновника признали виновным в мошенничествеЧиновника признали виновным в мошенничествеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Елецком городском суде вынесли приговор бывшему сотруднику местного управления гражданской защиты. Он обвинялся по двум статьям УК – мошенничество и растрата. Как установили в суде, чиновник ездил в служебные командировки и привозил липовые чеки с гостиниц, где на самом деле не останавливался. А также предоставлял фиктивные документы, что снимал жилье.

Кроме этого в течении трех лет, с января 2014 по январь 2017 года, чиновник списывал имущество организации, которое якобы пришло в негодность, и забирал себе. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, общий ущерб городскому управлению гражданской защиты оценили в 82 054 рубля.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к 2.5 годам условно. Также бывший госслужащий должен оплатить 100 000 рублей штрафа. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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