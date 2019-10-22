Чиновника под Липецком приговорили к условному сроку за мошенничество и растрату
В Елецком городском суде вынесли приговор бывшему сотруднику местного управления гражданской защиты. Он обвинялся по двум статьям УК – мошенничество и растрата. Как установили в суде, чиновник ездил в служебные командировки и привозил липовые чеки с гостиниц, где на самом деле не останавливался. А также предоставлял фиктивные документы, что снимал жилье.
Кроме этого в течении трех лет, с января 2014 по январь 2017 года, чиновник списывал имущество организации, которое якобы пришло в негодность, и забирал себе. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, общий ущерб городскому управлению гражданской защиты оценили в 82 054 рубля.
В итоге суд признал его виновным и приговорил к 2.5 годам условно. Также бывший госслужащий должен оплатить 100 000 рублей штрафа. Приговор в законную силу еще не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU