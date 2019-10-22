2019-10-22T14:44:46+03:00
Общество

За неделю липчане стали меньше болеть ОРВИ

За последние 7 дней заболели 4.4 тыс. человек, гриппа пока не было
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанам советую сделать прививку орт гриппаЛипчанам советую сделать прививку орт гриппаФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошедшую неделю, с 14 по 20 октября, в регионе ОРВИ заболели 4.4 тысячи человек. Это на две сотни меньше, чем за предыдущую неделю, когда в области зарегистрировали 4.6 тыс. заболевших. Случаев гриппа пока не было. Медики отмечают, что эпидемиологическая ситуация сейчас в регионе спокойная.

Как обычно, большая часть заболевших (74.7%) – это дети до 14 лет. В регионе циркулируют негрипозные вирусы аденовирусы и вирусы парагриппа.

Самый надежный способ обезопасить себя на случай эпидемии гриппа – это сделать прививку. По данным управления на 21 октября, в липецкой области прививку от гриппа уже сделали около 26% населения – более 103 000 детей и 197.7 тыс. взрослых. Ним одного случая осложнения после прививки не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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