В среду в Липецке до +19 градусов, туман и дождь

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-22T18:56:04+03:00

В Липецке тепло, но врываются дожди Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 23 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Также местами туман. Температура воздуха составит 5-10 градусов тепла. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

Днем воздух в регионе прогреется до +19 градусов. Синоптики предупреждают, местами небольшой дождь. Ветер усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 751 мм рт.ст.

В четверг, 24 октября, в Липецке облачно. В темное время суток до 10 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +14 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Ветер северо-восточный 3-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU