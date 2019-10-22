В Липецке «Завод «Стройдеталь» потребовали признать банкротом из-за долгов

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-22T17:40:05+03:00

Пока исковое заявление не принято к производству

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В Арбитражный суд Липецкой области поступило очередное исковое заявление. Его направило региональное Управление имущественных и земельных отношений. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, представители управления просят признать ООО «Завод «Стройдеталь» несостоятельным, то есть банкротом.

В заявлении они указали, что предприятие задолжало управлению имущественных и земельных отношений более 2 млн. рублей. Из этой суммы 1,7 млн. составляет долг по аренде. Еще 385 тыс. рублей – пени. Кстати, задолженность подтверждена решением Арбитражного суда.

Пока исковое заявление не принято к производству. В соответствии с процессуальным законодательством, этот вопрос решится в течение 5 дней. Судьбу искового заявления определит судья.

ИСТОЧНИК KP.RU