В Липецке «Завод «Стройдеталь» потребовали признать банкротом из-за долгов
В Арбитражный суд Липецкой области поступило очередное исковое заявление. Его направило региональное Управление имущественных и земельных отношений. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, представители управления просят признать ООО «Завод «Стройдеталь» несостоятельным, то есть банкротом.
В заявлении они указали, что предприятие задолжало управлению имущественных и земельных отношений более 2 млн. рублей. Из этой суммы 1,7 млн. составляет долг по аренде. Еще 385 тыс. рублей – пени. Кстати, задолженность подтверждена решением Арбитражного суда.
Пока исковое заявление не принято к производству. В соответствии с процессуальным законодательством, этот вопрос решится в течение 5 дней. Судьбу искового заявления определит судья.
ИСТОЧНИК KP.RU