2019-10-22T18:13:04+03:00
Общество

За 2 года из Липецка уехало около 10 тыс. молодых людей

Родной город покидают липчане в возрасте от 14 до 30 лет
Юлия КЛЮЕВА
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Молодежь уезжает из ЛипецкаМолодежь уезжает из ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 22 октября, в Липецком горсовете состоялось заседание профильной комиссии. Мэрия отчиталась перед парламентариями о реализации мероприятий по работе с молодежью за 2018 и текущий период 2019 года.

По словам начальника отдела по работе с молодежью Надежды Бухтиновой, в начале 2019 года в областном центре проживало 89 416 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В прошлом году их количество было больше – 93 617 человек. А в 2017 году в Липецке насчитывалось 98 736 молодых липчан. Так, за 2 года из города уехали почти 10 тыс. девушек и юношей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в этом году в отдел поступило 4 450 индивидуальных и коллективных заявок на участие в мероприятиях. На 19,5% увеличили объем финансовых поступлений из бюджета на организацию мероприятий по работе с молодежью. На 49% - на мероприятия по повышению престижа института семьи.

Однако, как заключил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров, работа проводится, а результат один - молодежь уезжает из Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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