Из-за тумана в Липецке вынужденно сел самолет Санкт-Петербург – Воронеж

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-23T11:04:19+03:00

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В соседнем Воронеже из-за сильного тумана в аэропорту задержали несколько рейсов, некоторые отменили. Туман начал сгущаться еще во вторник вечером, 22 сентября, и этим утром только усилился.

Из-за непогоды воронежский аэропорт не смог принять самолет из Санкт-Петербурга, который в итоге вынужден был приземлиться в Липецком аэропорту, сообщают РИА Новости. На 7 утра видимость на полосе в воронежском аэропорту была от 500 до 1600 метров. Сейчас, к 11.00, туман рассеялся.

Судя по электронному табло в Липецком аэропорту, здесь ни одного рейса не отменили. Самолеты летают в Москву, Калининград и Санкт-Петербург. В среднем пассажиропоток в Международном аэропорту Липецка по данным на 2019 года составляет 42110 человек за полгода, из них 20861 – на прилет и 21249 – на вылет.

ИСТОЧНИК KP.RU