В Липецке выпал из окна трехлетний ребенок, малыш в больнице

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-23T13:34:48+03:00

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Несчастный случай произошел этим утром, 22 октября, в районе Сырского Рудника в Липецке. Там из окна многоквартирного дома выпал трехлетний ребенок. На место происшествия выезжали спасатели. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, малышка выпала с первого этажа, ее вместе с мамой увезли на «скорой» в областную детскую больницу. Сейчас по данному факту проходит проверка. Известно, что на момент падения, ребенок находился без присмотра взрослых.

Спасатели отмечают, что таких случаев немало, причем падают не только несмышленые малыши. Также довольно часто спасателям приходится вскрывать захлопнувшиеся двери, за которым остались дети. В управлении просят взрослых быть внимательней и не оставлять детей одних.

ИСТОЧНИК KP.RU