Наркодилер из Украины оставил закладки в Липецке и пытался скрыться в Белгороде

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-23T17:35:51+03:00

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В Чаплыгинском районе Липецкой области взяли под стражу жителя Украины, который подозревается в продаже наркотиков. По версии следствия, 18 сентября, иностранец прибыл в Россию с целью распространения запрещенных веществ.

Здесь правоохранительные органы уличили гостя в обустройстве закладок на территории Чаплыгинского района. Но брать под стражу сразу не стали и подозреваемый подался в бега. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его задержали в Белгородской области и вернули в Липецк. Очевидно, злодей направлялся к границе, рассчитывая скрыться на родине.

На этот раз следствие ходатайствовало о заключении под стражу, чтобы больше не сбежал. Теперь, по решению суда, на время следствия обвиняемый будет находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU