Ночью в Липецке сгорели две дорогие иномарки

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-24T09:26:27+03:00

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В Липецке минувшей ночью, с 23 на 24 октября, сгорели две дорогие иномарки. Первый пожар случился около полуночи на улице Водопьянова. Там во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль «Ауди Q5». На место происшествия выехало отделение пожарно-спасательной части №6. Огонь потушили, автомобиль, стоимость которого начинается от 3.2 млн. рублей, выгорел до основания кузова.

Примерно через два часа, в 1.50, на улице Совхозной начал гореть внедорожник «Ниссан Патрол» – стоимость от 4.2 млн. рублей. Иномарку тушили сотрудники отделения 9 ПСЧ. Как и в случае с «Ауди», от дорогого внедорожника остался только обгоревший кузов.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, люди в пожарах не пострадали, причины возгорания устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU