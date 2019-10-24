2019-10-24T10:22:19+03:00
Происшествия

Утром в Липецке из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом

В квартире дома на улице Звездной загорелся диван
Лия МУРАДЬЯН
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Троих человек передали "скорой"Троих человек передали "скорой"Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Пожар произошел этим утром, 24 октября, в многоквартирном доме на улице Звездная. Густой дым начал вались с верхних этажей дома № 14/2. Сообщение о пожаре поступило к диспетчеру МЧС в 8.29 утра.

На место сразу выехали несколько отделений пожарных и спасателей 9, 7 и 2 частей, а также автолестница. На момент прибытия пожарных, в 5-этажном доме горела квартира на 4 этаже. Спасатели тут же начали эвакуировать жильцов, а пожарные одновременно бросились тушить горящую квартиру.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, троих человек передали для осмотра медикам «Скорой помощи». Как выяснилось, в квартире на этаже загорелся диван. Пожар уже потушили. К счастью, никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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