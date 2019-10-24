Владельца магазина в Липецке, продававшего водку без маркировки, оштрафовали на полмиллиона

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-24T17:37:57+03:00

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Сотрудники прокуратуры Советского района Липецка проверили, как исполняют федеральное законодательство об обороте алкогольной продукции в одном из магазинов на улице Полиграфическая. В ходе проверки они обнаружили бутылки со спиртным без маркировки. Эта продукция предназначалась для реализации. Со слов продавца, она попросила неизвестных купить водку в гаражах, чтобы продавать в магазине.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Суд оштрафовал владельца магазина на 500 тыс. рублей. Однако, предприниматель не согласилась с постановлением и обжаловала решение. Но тщетно. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU