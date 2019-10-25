2019-10-25T12:45:47+03:00
Общество

Мэрия: средняя зарплата в Липецке более 42 000 р. в месяц – прирост 111%

В администрации города подвели итоги социально-экономического развития города [опрос]
Лия МУРАДЬЯН
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Средняя зарплата в Липецке больше 42 000 р. в месяцСредняя зарплата в Липецке больше 42 000 р. в месяцФото: Лия МУРАДЬЯН
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В мэрии Липецка обсудили итоги социально-экономического развития города за 9 месяцев этого года. С докладом выступила председатель департамента экономического развития Жанна Михайлова. Согласно озвученным цифрам, за 9 месяцев этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Липецке превысила 42 000 рублей – это 111% к тому же периоду прошлого года. По мнению специалистов, по большей части на размер оплаты труда влияет борьба с «серыми зарплатами» и увеличение зарплат бюджетников. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в сфере занятости сейчас в Липецке официально 782 безработных – уровень безработицы 0.28%

Среди других социально-экономических показателей: 21 млрд. рублей инвестиций, что на 31% больше прошлого года; ввод в эксплуатацию 306.5 тыс 2м жилья – 120% к прошлому году; оборот розничной торговли 51 млрд. рублей (+ 13%).

А вот в демографии динамика негативная. Естественная убыль продолжается – в этом году население Липецка сократилось на 703 человека и составило 509 626 человек. За 9 месяцев в городе родились 3201 ребенок, на 365 меньше прошлого года. Умерли 4 293 человека – на 77 больше прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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