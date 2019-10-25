Турфирма в Липецке обманула отдыхающих на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-25T11:57:43+03:00

Пока возбудили 7 уголовных дел, но пострадавших может быть больше

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В Липецке под статью о мошенничестве попало туристическое агентство «Синяя птица». По данным полиции, эпизоды тянутся с ноября 2018 года по май 2019. Более полугода фирма заключала договоры на организацию экскурсий и турпоездок и брала предоплату, но по итогу люди оставались без отдыха.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, речь идет о сумме более 500 000 рублей. Пока возбудили 7 уголовных дел по части 2 статьи 159 УК – групповое мошенничество. Сейчас организаторам грозит до 5 лет тюрьмы.

В Липецке полиция ищет жертв турагентства.Виде пресс-службы УМВД по Липецкой области

Но у полиции есть основания полагать, что потерпевших может быть гораздо больше. Поэтому сотрудники полиции просят всех, что пострадал от действий турфирмы «Синяя птица» позвонить на номер «02» или обратиться с ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU