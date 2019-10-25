2019-10-25T13:28:32+03:00
Общество

В Липецке в работу автобусов №34 и №353 внесли изменения

Они вступают в силу с понедельника
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в работу автобусов №34 и №353 внесли измененияВ Липецке в работу автобусов №34 и №353 внесли измененияФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в Липецке изменятся маршруты нескольких автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. С понедельника, 28 октября, первый автобус №34 "площадь Мира - поселок Дачный", будет отправляться от остановки "поселок Дачный" чуть раньше - в 6.26 утра. Он будет ехать через улицу Ферросплавная. Автобус, отъезжающий от остановки в 6.40 продолжит движение через улицу Зои Космодемьянской.

Изменения также коснулись маршрута №353 "Сырский Рудник - НЛМК". Как только общественный транспорт пустят по проспекту Победы, эти маршрутки будут ездить через улицу Меркулова по схеме "улица Ангарская - Ударников - Воронежское шоссе - Катукова - Меркулова - Водопьянова - проспект Победы - Неделина - Петровский мост - проспект Мира - 9 Мая".

Более подробную информацию о работе городского транспорта можно узнать по телефону 31-00-82. Или на сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ "ЛГТК" www.lt-systems.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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