2019-10-26T20:12:10+03:00
Происшествия

В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину

Пожар произошел в доме на проспекте Мира [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщинуВ Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщинуФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В эту субботу, 26 октября, в Липецке произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в доме № 25 по проспекту Мира загорелась квартира. О происшествии спасателям рассказали очевидцы. Сообщение поступило в 17.32.

В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщинуФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщинуФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К месту вызова выехали 5 пожарно-спасательных частей. Когда пожарные прибыли на место, квартира уже полыхала. В итоге, огонь повредил вещи на площади 40 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Спасатели вывели из квартиры, где произошло возгорание, женщину и 3 детей. Из соседних квартир эвакуировали 6 человек. Причину пожара предстоит установить специалистам.

В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщинуФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Спасатели напоминают, в случае происшествия необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.

В Липецке загорелась квартира с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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