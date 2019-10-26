В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину
В эту субботу, 26 октября, в Липецке произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в доме № 25 по проспекту Мира загорелась квартира. О происшествии спасателям рассказали очевидцы. Сообщение поступило в 17.32.
К месту вызова выехали 5 пожарно-спасательных частей. Когда пожарные прибыли на место, квартира уже полыхала. В итоге, огонь повредил вещи на площади 40 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Спасатели вывели из квартиры, где произошло возгорание, женщину и 3 детей. Из соседних квартир эвакуировали 6 человек. Причину пожара предстоит установить специалистам.
Спасатели напоминают, в случае происшествия необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.
В Липецке загорелась квартира с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU