В Липецке продлили работу дачных маршрутов

27 Окт. 19:23 2019-10-27T19:23:26+03:00

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Из-за многочисленных обращений горожан в администрацию города и в силу хорошей погоды работу дачных маршрутов №№ 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77 решили продлить. Как пояснили в городском департаменте транспорта, курсировать автобусы будут до 31 октября (включительно). Ранее же сообщалось, что движение сезонного транспорта прекратят 27 октября.

Более подробную информацию о расписании движения автобусов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов и трамваев от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента и МБУ «ЛГТК».

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ИСТОЧНИК KP.RU