2019-10-27T19:44:57+03:00
Общество

Липецкую школу искусств накажут за ремонт фасада в присутствии детей

Образовательное учреждение нарушило санитарно-эпидемиологические и строительные нормы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Прокуратура Правобережного района Липецка нашла нарушения в работе Детской школы искусств №1 (ул. Интернациональная, д.53). Как сообщила пресс-служба ведомства, оказалось, что в образовательном учреждении проходил ремонт фасада здания в присутствии детей. А это - грубое нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, в процессе работ не соблюдались и строительные нормы: участок, где шел ремонт, не был огражден.

Из-за этих нарушений в отношении директора школы искусств прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей). И потребовал устранить все недочеты в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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