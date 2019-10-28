Под Липецком у студентки украли банковскую карту в раздевалке учебного заведения

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-28T09:21:25+03:00

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В отдел полиции Усмани обратилась несовершеннолетняя учащаяся учебного заведения. Она сообщила, что у нее украли банковскую карту. По словам девушки, карта пропала в раздевалки учебного заведения. В скором времени с баланса списались 3 тыс. рублей. Злодей устроил себе шоппинг в торговых точках города. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность предполагаемого преступника. Они задержали несовершеннолетнюю учащуюся того же заведения. Расследование продолжается.

За прошедшие трое суток правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Так, 20 октября из подхезда дома по улице Степанищева в ЛИпецке украли велосипед. Как оказалось, на чужое покусилась 35-летняя жительница Грязей.

А в сентябре у индивидуального предпринимателя из "КАМАЗа" вытащили 6 аккумуляторных батарей. Преступление произошло в Добринском районе. Сотрудники полиции задержали подозреваемых - неработающих парней 18 и 26 лет, один из которых ранее судимый. Они также подозреваются в аналогичном преступлении, совершенном в том же месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU