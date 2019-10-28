2019-10-28T10:50:25+03:00
Происшествия

Под Липецком "ВАЗ" врезался в столб: водитель погиб на месте

Трагедия случилась в поселке Лев-Толстой
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области выявлено 3 127 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 25 водителей осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии. 155 человек не пристегнулись во время движения. Водители 2 029 раз превысили скорость. Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 144 нарушения правил парковки. 13 машин эвакуировали.

В пятницу, 25 октября, в Ельце столкнулись автомобиль "Черри" и мотоциклист. 16-летнего водителя двухколесного транспорта с травмой госпитализировали. По предварительным данным, один из водителей нарушил очередность проезда.

В тот же день в Усманском районе "ВАЗ-2106" врезался в "Форд". Удар был такой силы, что "шестерка" вылетела в кювет. Пострадала 52-летняя пассажирка отечественной машины. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В субботу, 26 октября, в поселке Лев-Толстой 62-летний водитель "ВАЗ-2107" врезался в световую опору. Судя по всему, он не справился с управлением. Мужчина скончался на месте.

В Ельце на трассе "Дон" "Опель" врезался в стоящий грузовик "Вольво". 22-етний водитель легковушки не справился с управлением. В итоге 29-летнюю пассажирку иномарки с травмами доставили в больницу.

В минувшее воскресенье, 27 октября, в Ельце столкнулись "Опель" и "Форд". Пострадал 5-летний мальчик из второй иномарки. Врачи оказали ему помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Останки человека два года пролежали возле общежития в Липецке
Стас Михайлов поблагодарил липчан за потрясающую атмосферу
В выходные спасателям пришлось срезать с липчан обручальные кольца
За неделю в Липецке эвакуировали 34 неправильно припаркованные машины
В Липецкой области продолжается модернизация учреждений здравоохранения
Больше 350 человек бегали с компасами по Нижнему парку в Липецке
В Липецке судили контрабандиста, привезшего в город более 12000 пачек сигарет
В Липецке школьница сорвалась с площадки заброшенной высотки
Под Липецком у таксиста угнали машину
Под Липецком у студентки украли банковскую карту в раздевалке учебного заведения
Липецкую школу искусств накажут за ремонт фасада в присутствии детей
В Липецке продлили работу дачных маршрутов
В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину
В Липецкой области подешевело пшено и молоко, но подорожали гречка, помидоры и яйца
В воскресенье в Липецке туманно и до +17 градусов