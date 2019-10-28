Под Липецком "ВАЗ" врезался в столб: водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-28T10:50:25+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области выявлено 3 127 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 25 водителей осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии. 155 человек не пристегнулись во время движения. Водители 2 029 раз превысили скорость. Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 144 нарушения правил парковки. 13 машин эвакуировали.

В пятницу, 25 октября, в Ельце столкнулись автомобиль "Черри" и мотоциклист. 16-летнего водителя двухколесного транспорта с травмой госпитализировали. По предварительным данным, один из водителей нарушил очередность проезда.

В тот же день в Усманском районе "ВАЗ-2106" врезался в "Форд". Удар был такой силы, что "шестерка" вылетела в кювет. Пострадала 52-летняя пассажирка отечественной машины. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В субботу, 26 октября, в поселке Лев-Толстой 62-летний водитель "ВАЗ-2107" врезался в световую опору. Судя по всему, он не справился с управлением. Мужчина скончался на месте.

В Ельце на трассе "Дон" "Опель" врезался в стоящий грузовик "Вольво". 22-етний водитель легковушки не справился с управлением. В итоге 29-летнюю пассажирку иномарки с травмами доставили в больницу.

В минувшее воскресенье, 27 октября, в Ельце столкнулись "Опель" и "Форд". Пострадал 5-летний мальчик из второй иномарки. Врачи оказали ему помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU