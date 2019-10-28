2019-10-28T12:14:56+03:00
Спорт

Больше 350 человек бегали с компасами по Нижнему парку в Липецке

Там состоялось первенство по спортивному ориентированию [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Первенство по спортивному ориентированию в ЛипецкеПервенство по спортивному ориентированию в ЛипецкеФото: Предоставлено организаторами
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В прошедшие выходные, 26 октября, в Нижнем парке Липецка состоялось открытое первенство города по спортивному ориентированию. Состязания организовали городской департамент по физкультуре и спорту и городской детско-юношеский центр «Спортивный».

Первенство по спортивному ориентированию в Липецке Фото: Предоставлено организаторами

Первенство по спортивному ориентированию в ЛипецкеФото: Предоставлено организаторами

Проверить свои возможности в ориентировании на местности пожелали больше 350 человек. Самыми младшими участниками стало 5-летний дети – Сергей Суднеев и Дарья Фролова, самый старший участник – 70-летний Виктор Губин.

Первенство по спортивному ориентированию в Липецке Фото: Предоставлено организаторами

Первенство по спортивному ориентированию в ЛипецкеФото: Предоставлено организаторами

На протяжении трех часов участники ходили с компасами по парку и выполняли задания первенства. В состязаниях участвовали как профессиональные спортсмены из Ельца, Грязей и Данкова, так и команды, представляли районы области, школы и туристические объединения.

Первенство по спортивному ориентированию в Липецке Фото: Предоставлено организаторами

Первенство по спортивному ориентированию в ЛипецкеФото: Предоставлено организаторами

Также были детские команды, женские, мужские и команда пенсионеров из поселка Матырский. Как сообщили организаторы, победителей наградили грамотами, медалями и призами.

Первенство по спортивному ориентированию в Липецке Фото: Предоставлено организаторами

Первенство по спортивному ориентированию в ЛипецкеФото: Предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU

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